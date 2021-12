Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche per Telefon

Kirchheimbolanden (ots)

Am 21.12.21 kam es zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. Bei einem Anruf wurde ein Frau aus Einselthum mehrfach angerufen, angeblich von ihrer Krankenkasse. Die Anrufe wurden jeweils frühzeitig beendet. In einem weiteren Fall wurde eine Frau aus Orbis von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Als die Angerufene das Telefon an ihren Mann weitergeben wollte, wurde direkt aufgelegt. Im nächsten Fall kam es zu einem Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Der Geschädigte aus Morschheim reagierte unwirsch und laut, da er sich durch den Anruf gestört fühlte, so dass der Anrufer das Telefonat beendete. Der Geschädigte konnte aber noch die Nummer des Anrufers notieren. In keinem der Fälle kam es zu einem Sachschaden. Die Polizei rät:

- Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell