Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch durch LOTTO-Versprechen

Eisenberg (ots)

Der Geschädigte erhielt am 15.12.21, gegen 17:00 h einen Anruf, er habe im LOTTO gewonnen. Da er tatsächlich LOTTO spielt wurde er zunächst auch nicht misstrauisch. Es wurde ein Gewinn von 50000,- Euro versprochen. Dieser würde ihm am nächsten Tag geliefert. Am 16.12.21, erhielt er dann einen weiteren Anruf, dass er vor der Übergabe noch 1000,- Euro per Google Pay-Karte zahlen müsse. Der Angerufene weigerte sich das Geld zu zahlen. Das Telefonat wurde dann beendet. Im Nachgang wurde der Geschädigte doch misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Schaden entstand nicht.

