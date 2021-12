Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

Albisheim (ots)

Zwischen dem 09.12.21, 18:39 h und dem 10.12.21, 11:45 h erhielt eine Frau aus Albisheim mehrere Nachrichten per WhatsApp, von einer ihr unbekannten Nummer. Die Person gab sich als ihr Sohn aus. Er bräuchte dringend Geld. Auf Nachfrage gab die Person an, ein neues Handy zu haben, da das alte kaputt sei. Da dies der Frau verdächtig vorkam, rief sie ihren echten Sohn an. Dadurch erkannte sie die Betrugsmasche und blockierte die unbekannte Nummer. Es kam zu keinem Sachschaden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

