Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Dannenfels (ots)

Am Mittwoch, den 08.12.2021 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der L394 in Dannenfels ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L394 aus Richtung Dannenfels kommend in Richtung Rockenhausen. Eine 43-jährige Fußgängerin lief am Fahrbahnrand der L394 in Richtung Rockenhausen. Der PKW Fahrer übersah die am Fahrbahnrand laufende, dunkel gekleidete Person und erfasste diese. Die Fußgängerin wurde derart schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Die L394 wurde für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der genauen Unfallursache hinzugezogen.

