Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Weihnachtsbaumdieb festgenommen

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden die Kirchheimbolander Beamten über einen Einbruch in einen Baumarkt informiert. Bei der Durchsuchung des Geländes, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnte der Hund hinter einem Brunnen liegend, den Täter aufspüren. Der alkoholisierte Täter wurde festgenommen. Er gab an, lediglich einen Weihnachtsbaum stehlen zu wollen. Zugang zum Gelände verschaffte er sich, indem er den 2 m hohen Zaun überstieg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell