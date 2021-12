Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbrecher in Kerzenheim unterwegs

Kerzenheim (ots)

Zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch kam es am Wochenende in Kerzenheim. Bereits am Freitag wurde an einem Einfamilienhaus in der Mittagszeit ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Das Wohnhaus wurde anschießend durchsucht und Bargeld entwendet. Ebenfalls an einem Einfamilienhaus wurde versucht ein Fenster im Erdgeschoß aufzubrechen, was aber aufgrund eines heruntergelassenen Rollladens misslang. Nach einem missglückten Versuch auf den Balkon zu gelangen, brachen der oder die unbekannten Täter ab. Die Tat ereignete sich im Laufe des Freitag. Am späten Freitagabend brachen der oder die unbekannten Täter ein weiteres Einfamilienhaus auf. Dazu verschafften sie sich zunächst über eine Leiter Zugang auf ein Vordach. Dort wurde ein Fenster aufgebrochen und der oder die Täter erlangten Zugang zum Haus, während der Eigentümer sich noch im Erdgeschoss aufhielt, wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine Geldbörse entwendet.

