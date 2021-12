Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Bettlerkolonnen wieder in der Vorweihnachtszeit aktiv.

Kirchheimbolanden (ots)

Im Bereich Eisenberg und Ramsen wurden durch beunruhigte Bürger wieder vielfach osteuropäische Bettlerkolonnen am Wochenende gemeldet. Diese gehen meist in Kleingruppen von Haus zu Haus und zeigen dort Zettel mit fragwürdigen Notlagen in ihren Heimatländern vor. Dadurch versuchen sie das Mitleid der Bürger zu wecken und bitten anschließend um eine Bargeldspende. Besonders in der Vorweihnachtszeit kommt es jedes Jahr wieder zum Auftreten dieser Bettlergruppen. Der Polizei ist dieses Phänomen seit Jahren bekannt. Es handelt sich dabei meist um sehr gut organisierte Personengruppen aus osteuropäischen Ländern, die nur zum Betteln ins Bundesgebiet einreisen. Die Bettler werden häufig mit Kleintransportern in Wohngebiete gefahren und dort abgesetzt. Sie betteln dort eine kurze Zeitspanne und werden meist vor Eintreffen der Polizei wieder abgeholt. Die Polizei rät grundsätzlich davon ab, unbekannten Personen an der Haustür Geld zu spenden.

