Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsversuch

Eisenberg (ots)

Am 02.12.21, gegen 18:30 h versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Neustraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie sich eine Person an der Haustür zu schaffen machte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete dieser. Die Person soll sehr klein gewesen sein und hatte etwas orangenes an. Näher konnte der Täter nicht beschrieben werden. An der Tür entstand Sachschaden in Form von Hebelspuren.

