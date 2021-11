Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: versuchter Einbruch

Kriegsfeld (ots)

Am 25.11.21, zwischen 11:00 h und 16:45 h wurde versucht im Rosenweg die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. An der Tür konnten Hebelspuren aufgefunden werden. Es blieb beim Versuch. Wie die bislang unbekannten Täter in das Haus kamen ist noch unklar. Entwendet wurde nichts.

