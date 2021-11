Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Rollerdiebstahl

Göllheim (ots)

Am 21.11.21, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:50 Uhr, ereignete sich in der Steigstraße ein Diebstahl. Ein grau/schwarzer Motoroller, welcher mittels Lenkradschloss gesichert und ordnungsgemäß vor einem Wohnanwesen abgestellt war, wurde entwendet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell