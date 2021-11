Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Morschheim (ots)

Zwischen dem 19.11.2021 und dem 21.11.2021 kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung im Bürgergarten in Morschheim. Hierbei wurden die dortige Informationstafel, eine Laterne sowie die Sitzbank durch Aufsprühen von Graffiti beschädigt. Ferner wurde in unmittelbarer Nähe ein Bücherschrank durch Einschlagen der Scheibe beschädigt. Es wird von einem Zusammenhang von beiden Taten ausgegangen.

Bei sachdienlichen Hinweisen, die zur Ergreifung der Täter führen, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352/911-2700 oder per E-Mail an die pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de

