Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: versuchter Einbruch

Göllheim (ots)

In der Nacht vom 20.11.21 zum 21.11.21 kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Göllheimer Supermarkt. Die unbekannten Täter versuchten hierbei die Eingangstür gewaltsam zu öffnen und sich so Zugang zum Markt zu verschaffen. DA dies misslang, ließen die Täter von ihrer Tat ab. An der Eingangstür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell