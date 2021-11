Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Trickdiebstahl

Eisenberg (ots)

Am Samstag, den 20.11.2021 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl in Eisenberg. Die 81-jährige Geschädigte befand sich in ihrem PKW, als eine Frau an ihre Fahrerscheibe klopfte und sie unter einem Vorwand nach draußen lockte. Während dessen entwendete eine zweite, männliche Person die Handtasche der Geschädigten, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz befand.

Beschreibung der Frau: ca.1,60m, dunkle lange Haare mit hellem Verlauf in den Spitzen, ca. 20-30 Jahre, schwarze Hose, schwarze Steppjacke, weiße Turnschuhe, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Beschreibung des Mannes: ca. 1,65 m, ca. 30 Jahre, dunkel bekleidet, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle rät die Polizei nochmals zur Vorsicht, um sich vor Trickdieben und Betrügern zu schützen. Tipps hierzu finden sie unter www.polizei-beratung.de und bei jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell