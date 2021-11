Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Dreisen, K83 (ots)

Ein 20-jähriger befuhr mit seinem PKW am 19.11.2021 gegen 07:14 Uhr die K83 aus Richtung Dreisen kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Im Kurvenbereich kam dieser aufgrund bislang ungeklärter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

