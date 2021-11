Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch per Telefon

Eisenberg (ots)

Am 17.11.21, gegen 11:00 h erhielt eine ältere Frau einen Anruf eines angeblichen Rechtsanwaltes aus Hamburg. Dieser teilte mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte. Dabei sei eine schwangere Frau und das ungeborene Kind verstorben. Die Geschädigte sollte eine Kaution bezahlen, um die Haft abzuwenden. Durch taktisch geschickte Gesprächsführung wurde die Seniorin davon überzeugt, einen fünfstelligen Betrag zu bezahlen. Dieser wurde gegen 12:00 h an einen Kurier übergeben, der wie folgt beschrieben wurde: sehr schlank und groß, deutsche Sprache, dunkle, mittellange Haare, Sweatshirt mit einem goldenen Symbol. Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen werden

