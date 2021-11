Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch durch Anruf

Marnheim (ots)

Am 15.11.21 gegen 13:30 h erhielt eine 76 Jahre alte Frau aus Marnheim einen Anruf. Der männliche Anrufer gab sich als Polizist aus. Er nannte seinen Namen und seine Dienstnummer. Angeblich sei man einer Bande Einbrecher auf der Spur und habe in diesem Zusammenhang eine Handtasche mit dem Namen der Geschädigten aufgefunden. Die Frau erkannte sofort die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance. - Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell