Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 09.11.21 zwischen 18:15 h und 19:30 h ereignete sich in der Kupferbergstraße ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer parkte ordnungsgemäß in der Straße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich hat ein anderer Pkw beim Ausparken oder Vorbeifahren das geparkte Auto am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Bei dem geschädigten Auto handelt es sich um einen VW Transporter. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell