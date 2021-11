Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Katalysator entwendet

Rüssingen (ots)

In der Zeit vom 03.11.2021, 16:30 Uhr, bis zum 04.11.2021, 08:30 Uhr, wurde an einem roten Transporter der Marke IVECO, welcher in Rüssingen auf dem Parkplatz des Sportplatzes geparkt war, der Katalysator abgetrennt und entwendet.

Wer hat in der o.g. Zeit verdächtige Beobachtungen in Rüssingen am Sportplatz gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352-911-2700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell