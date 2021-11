Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Mülltonne angezündet

Kirchheimbolanden (ots)

Am frühen Morgen des 01.11.2021 wurde durch bislang unbekannte Täter in der Schloßstraße in Kirchheimbolanden eine Mülltonne angezündet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell