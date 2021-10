Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vandalismus in Göllheim

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 22.10.2021 auf Samstag, den 23.10.2021 wurden in der Königkreuzstraße in Göllheim insgesamt sieben parkende PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hierbei dürfte ein hoher Gesamtschaden entstanden sein.

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell