Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

Albisheim (ots)

Am 19.10.21, gegen 13:00 h erhielt eine Frau den Anruf einer weinerlichen Stimme. Sie würde Hilfe benötigen. Anschließend wurde das Telefonat weiter gegeben an einen angeblichen Polizisten. Dieser sprach von einem schweren Verkehrsunfall, den die Tochter verursacht hätte. Dabei sei eine ältere Frau gestorben. Die Tochter müsse in Haft, sofern keine Kaution bezahlt werden würde. Die Geschädigte erkannte die Betrugsmasche und beendet das Telefonat. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Anrufer sich am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, sondern fordern Sie den Anrufer dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Lassen Sie Ihren Namen im Telefonbuch abkürzen oder ihn ganz löschen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell