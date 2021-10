Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand einer Maistrocknungsanlage

Zellertal (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es gegen 17:30 Uhr im Ortsteil Einselthum zu einem Brand einer Maistrocknungsanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich im Maschineninneren ein Feuer, wodurch das Edelstahlgehäuse in Brand geriet. Die aus mehreren Verbandsgemeinden eingesetzte Feuerwehr begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung und konnte so das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde die Statik der Maschine erheblich beeinträchtigt, weshalb der Bereich weiträumig abgesperrt wurde. An der Trocknungsmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.000EUR.

Die Feuerwehr richtete eine Brandschutzwache ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell