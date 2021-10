Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche

Kirchheimbolanden (ots)

Am 13.10.21 und am 14.10.21 kam es erneut zu Betrugsversuchen im Dienstgebiet der PI Kirchheimbolanden. in beiden Fällen wurden die Geschädigten von angeblichen Verwandten angerufen. Es sei zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Die Angerufenen erkannten sehr schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendeten jeweils das Telefonat. Es kam zu keinem Schaden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an.

