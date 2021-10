Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenberg (ots)

Am Samstagabend, den 09.10.2021, kam es zwischen 19:10 Uhr und 22:45 Uhr in der Goethestraße in Eisenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken mit einem hinter ihm geparkten PKW. Aufgrund des Schadensbildes dürfte an dem unfallverursachenden Fahrzeug eine Anhängerkupplung angebracht gewesen sein.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell