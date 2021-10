Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche

Kirchheimbolanden (ots)

Am 07.10.21 kam es erneut zu Betrugsversuchen per Telefon im Dienstgebiet der PI Kirchheimbolanden. In Eisenberg meldete sich ein "falscher Polizeibeamter" und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Daraufhin wurde das Telefonat direkt beendet. In Zellertal rief eine hysterisch heulende Frau an und erzählte von einem schweren Verkehrsunfall, den sie verursacht hätte. Das Telefonat wurde an eine andere weibliche Stimme einer angeblichen Polizeibeamtin weitergegeben. Die Geschädigte erkannte sogleich die Betrugsmasche und beendet das Telefonat. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Seien Sie misstrauisch, wenn Anrufer sich am Telefon nicht mit Namen melden. Raten Sie nicht, sondern fordern Sie den Anrufer dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell