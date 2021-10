Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche

Albisheim (ots)

Am 05.10.21 ereigneten sich erneut Betrugsversuche per Telefone im Dienstgebiet der PI Kirchheimbolanden. In beiden Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus. Im ersten Fall wurde das Telefonat schnell beendet, als der Geschädigte sich weigerte Angaben zu machen. Im Zeiten Fall wurde eine Kaution in einer Höhe von 30000,- Euro gefordert, sonst müsse die Tochter in Haft. Der Geschädigte gab an eine solche Kaution nicht stellen zu können. Daraufhin wurde auch dieses Gespräch beendet. In beiden Fällen entstand keine Vermögensschaden. Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

