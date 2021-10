Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kontrollstelle

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, den 01.10.2021 wurde im Zeitraum von 17:50 Uhr - 19:30 Uhr in Kirchheimbolanden auf dem Mitfahrerparkplatz an der L386 eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Rahmen der Kontrollstelle wurden insgesamt 20 Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde ein 15-Jähriger Rollerfahrer aus Kirchheimbolanden kontrolliert. Es konnten deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde dem Rollerfahrer eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte bei dem Rollerfahrer eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Weiterhin wurden an einem PKW die Scheiben der Fahrer- sowie Beifahrerseite mit Tönungsfolie beklebt. Für die vorgenannte Veränderung bestand keine Eintragung im Fahrzeugschein oder eine Abnahme durch einen Sachverständigen. Demnach ist die Betriebserlaubnis des PKW erloschen.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer führte seinen E-Scooter, ohne ein Versicherungskennzeichen angebracht zu haben. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht, weshalb eine Strafanzeige erfasst wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell