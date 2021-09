Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch durch einen falschen Polizeibeamten

Kirchheimbolanden (ots)

Am 30.09.2021 gegen 10:55 Uhr erhält eine 65 Jahre alte Frau aus Kirchheimbolanden einen Anruf eines angeblichen Beamten des Bundeskriminalamtes. Dieser gibt an, dass in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine ältere Dame überfallen worden sei. Hierauf befragt der angebliche Beamte die Dame nach dem Vorhandensein von Schmuck und Bargeld. Nach kurzer Zeit des Telefonates wurde die Frau jedoch misstrauisch und erkannte die Betrugsmasche. Zu einem Vermögensschaden kam es glücklicherweise nicht.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie über Telefon nach Wertgegenständen oder dem Vorhandensein eines Bankschließfaches bzw. von Bargeld befragt werden. - Geben Sie keine Informationen zu ihren privaten oder finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu der Herausgabe von Informationen drängen.

