Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: PKW-Aufbrüche

Weitersweiler (ots)

Am 23.09.21, zwischen 02:00 h und 05:00 h wurden in Weitersweiler insgesamt 10 Pkw aufgebrochen. Bei 9 Fahrzeugen ist bislang ungeklärt wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Bei einem Auto wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Geldbeutel und zwei Fahrzeugscheine entwendet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 26 Jahre Mann aus Kaiserslautern. Es konnte noch einen weiter Person (39 Jahre, auch aus Kaiserslautern) im Zusammenhang mit der Tat ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

