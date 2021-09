Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

Dreisen (ots)

Am 21.09.21, gegen 11:45 h erhielt eine 90 Jahre alte Frau aus Dreisen einen Anruf. Die Anruferin gab an, dass sie die Urenkelin sei. sie habe einen Menschen tot gefahren. Kurz darauf wurde das Telefon an eine angebliche Polizistin weitergegeben. Nach deren Angaben müsse die Urenkelin 30000,- Euro bezahlen. Die angerufenen Frau erkannte nach kurzer Zeit die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. WEs kam zu keinem Vermögensschaden.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

