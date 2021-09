Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 17.09.2021 gegen 15.04 Uhr, ereignete sich auf der B47 in Eisenberg (Pfalz) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B47 aus Richtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. Kurz nach dem Ortseingang Eisenberg verlor der Unfallverursacher vor dem dortigen Friedhof, vermutlich aufgrund eines Kreislaufstillstandes und damit einhergehender Bewusstlosigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf durchbrach er mit seinem Fahrzeug die angrenzende Friedhofshecke und kam erst einigen Metern innerhalb des Friedhofgeländes zum Stehen. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 73-jährige an der Unfallstelle. Die B47 musste im Bereich des Friedhofs während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

