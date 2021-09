Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Dannenfels (ots)

Erneut kam es zwischen Samstag und Mittwoch in dem ehemaligen leerstehenden BASF-Gebäude in Dannenfels zu umfangreichen Sachbeschädigungen. Dabei haben sich unbekannte Täter Zugang über ein Fenster im Erdgeschoß verschafft und in nahezu allen Zimmern u.a. Waschbecken, Türen, Möbel und Spiegel zertrümmert. Vor Ort konnten die Polizeibeamten eine Bowlingkugel sicherstellen, die vermutlich als Tatwerkzeug diente. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

