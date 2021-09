Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Teile von Dachrinne gestohlen

Göllheim (ots)

Teile eines Kupferfallrohres wurden in der Nacht zum Mittwoch an einer Kirche in Göllheim entwendet. Täterhinweise liegend der Polizei aktuell nicht vor. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

