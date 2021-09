Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Geld und EC-Karte entwendet

Eisenberg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde einer 58-jährigen Frau aus Eisenberg die Brieftasche aus der Handtasche gestohlen, die im Einkaufswagen abgestellt war. Der Diebstahl fand in einem Einkaufsmarkt in Eisenberg statt. In der Brieftasche befanden sich u.a. Bargeld, sowie die EC-Karte der Geschädigten, die auch unmittelbar nach der Tat an einem Geldautomaten in Eisenberg eingesetzt wurde. Es konnte nur ein geringer Bargeldbetrag erlangt werden. Die Polizei weist daraufhin, Geldbeutel, Handys und andere Wertgegenstände beim Einkaufen immer bei sich zu tragen und nicht unkontrolliert im Einkaufswagen zu deponieren.

