Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Rollerfahrer nach Unfall flüchtig

Albisheim (ots)

Am Montag befährt ein Rollerfahrer gegen 22.30 Uhr die Hauptstraße in Albisheim und versucht dabei einen vor ihm Fahrenden PKW zu überholen. Dabei stößt er mit PKW zusammen und stürzt. Der Fahrer steht wieder auf, beleidigt den PKW-Fahrer noch und fährt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern wieder weg. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden.

