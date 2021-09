Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gauersheim (ots)

Am 10.09.2021, gegen 14:18 Uhr, ereignete sich auf der L 447 zwischen Albisheim und Gauersheim ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Transporter die oben genannte Strecke in Fahrtrichtung Gauersheim. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, steuerte durch den Straßengraben wieder zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der erheblich beschädigte Transporter musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden.

