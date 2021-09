Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Eisenberg (ots)

Am 08.09.21, um 14:34 Uhr, kam es auf der K 75, bei Steinborn, zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem PKW die K 76 von Kerzenheim kommend in Richtung Steinborn und bog an der Einmündung K 76/ K 75 links auf die K 75 ein. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad zu dieser Zeit die K 75 von Stauf kommend in Richtung Kerzenheim. In Höhe der Einmündung erfasste der PKW-Fahrer den bevorrechtigten Fahrradfahrer, welcher durch die Kollision zu Boden stürzte, sich leichte Verletzungen zuzog und weiter in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fahrrad und am PKW entstand jeweils Sachschaden.

