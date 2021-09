Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Marnheim (ots)

Am 07.09.21, um 19:50Uhr, ereignete sich auf der B 47 zwischen Albisheim und Marnheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B 47 von Albisheim kommend in Fahrtrichtung Marnheim. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

