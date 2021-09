Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Eisenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montagmittag in Eisenberg in der Pestalozzistraße. Dabei befuhr ein PKW-Fahrer die Pestalozzistraße in Richtung der Einmündung zur Goethestraße. Dort missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen löste dabei der Airbag aus. Einer der Fahrer erleidet bei dem Unfall Schnittverletzungen an der Hand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

