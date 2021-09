Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruchsversuch in DRK-Gebäude

Kirchheimbolanden (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude des DRK-Kreisverbandes in Kirchheimbolanden einzubrechen. Der Versuch die Tür einer Lagerhalle aufzubrechen misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

