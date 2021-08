Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Göllheim (ots)

Am 25.08.21, gegen 16:00 h ereignete sich in der Kloster-Rosenthal-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Beide fuhren die Kloster-Rosenthal-Straße in Richtung Altstraße. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Rädern, so dass einer der beiden stürzte. Der andere entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Radfahrer soll es sich um einen 12-14 jährigen Jungen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.

