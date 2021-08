Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Beleidigung

Zellertal (ots)

Am 24.08.21, gegen 15:25 h spazierte eine Frau mit ihrem Kinderwagen auf dem Feldweg oberhalb von Zell. Nachdem sie in Richtung Zell abgebogen war, kam ihr ein dunkler Kleinbus entgegen. Der Fahrer hielt an und beleidigte die Frau. Anschließend fuhr er weiter und traf an der nächsten Kreuzung im Feld ein Quad. Die beiden Fahrer unterhielten sich kurz. Dann fuhr das Quad in Richtung Zell und der Kleinbus in Richtung Einselthum weiter. Die Polizei sucht nach dem Quadfahrer, da er eventuell wichtige Angaben zur Aufklärung der Tat liefern könnte. Der Zeuge soll sich bitte auf der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell