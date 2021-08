Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Rüssingen (ots)

Am 11.08.2021 kam es gegen 16:45 Uhr in der Hauptstraße in Rüssingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin touchierte beim Vorbeifahren ein entgegenkommendes Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie die Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell