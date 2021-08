Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Göllheim (ots)

Am 13.08.2021, zwischen 00:30 Uhr und 10:45 Uhr, ereignete sich auf einem Anwohnerparkplatz in der La Clayetter Straße in Göllheim eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken ein dort geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352-9112700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell