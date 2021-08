Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Einfamilienhauses

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Sonntagabend geriet in Eisenberg ein Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich nahezu im gesamten Gebäudeinneren aus. Dadurch entstand ein Gebäudeschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Glücklicherweise wurde niemand der fünf Bewohner verletzt.

Die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim sowie Winnweiler waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt und verhinderten so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Außerdem setzten sie auch eine Drohne ein.

Im Rahmen des Einsatzes musste die Hauptstraße in Eisenberg kurzzeitig gesperrt werden.

