Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch durch Anruf

Dreisen (ots)

Am 03.08.21. gegen 10:45 h erhielt ein 62 Jahre alter Mann einen Anruf. Eine Frau meldete sich mit "Papa" und erzählte, sie habe einen Menschen totgefahren. Dann wurde der Telefonhörer an einen Mann übergeben. dieser gab sich als Polizist aus. Dieser gab an, dass die vermeintliche Tochter in Haft käme, wenn er nicht 40000,- bis 50000,- Euro bezahlen würde. Als der Geschädigte erklärte, dass er eine so große Summe nicht aufbringen könne, wurde das Telefonat beendet.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell