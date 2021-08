Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Standenbühl (ots)

Am 02.08.21, gegen 21:45 h ereignete sich auf der L 401 ein Verkehrsunfall. Ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die L 401 aus Richtung Börrstadt kommend, in Richtung Standenbühl. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst gegen die seitliche Schutzplanke. Anschließend wurde das Auto zurückgeschleudert und stieß dann gegen einen Baum links neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

