Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Ramsen (ots)

Am 26.07.21, gegen 15:55 h ereignete sich auf der L 396 ein Verkehrsunfall. Ein 16 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinen Kraftrad von Göllheim kommend, in Richtung Ramsen. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzt sich der Fahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell