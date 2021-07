Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Göllheim (ots)

Zwischen dem 17.07.21, 13:45 h und dem 18.07.21, 17:10 h wurde "Am Marktplatz" in eine Metzgerei eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten Schränke nach Stehlgut und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Auf dem Markplatz wurde versucht in sechs weitere Anwesen einzubrechen. Dies gelang nicht. Es blieb beim Versuch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell