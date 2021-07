Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche durch Anrufe

Kirchheimbolanden (ots)

Am 12.07.21, zwischen 10:47 h und 11:05 h kam es einmal in Ilbesheim und einmal in Zellertal zu einem Anruf. Die Anrufer gaben sich jeweils als Polizeibeamte aus. Die angerufenen Personen beendeten rechtzeitig die Anrufe, nachdem sie die Nummer des Anrufers notiert hatte. Es entstand kein Schaden. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich! - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis. - Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell